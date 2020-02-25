Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года. Решение об обнулении своих тарифов ЦБ принял на заседании совета директоров.
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения
 на сайте регулятора.
Lenta.ru07:38

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Переводы между физлицами станут бесплатными для банков до середины 2022 года

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