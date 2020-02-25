Экономика
ТАССЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Происшествия
Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Происшествия
Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы
Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Общество
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Политика
Россия отпустила украинских моряков-браконьеров
Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Экономика
В России могут закрыться три сахарных завода
По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Здоровье
Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Армия и оружие
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля
Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.