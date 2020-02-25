Экономика
BFM.ruЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года. Решение об обнулении своих тарифов ЦБ принял на заседании совета директоров.
Читать в источнике
Оценить360
с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.Lenta.ru07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество
Союз женщин России вступился за женщин-полицейских
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова вступилась за женщин-полицейских и назвала оценку екатеринбургского депутата их способности догонять преступников в юбке необъективной.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Авто
Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для РФ
Специально для российского кроссовера компания предложат систему дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ в салон автомобиля и электропривод задней двери с функцией бесконтактного открывания.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Экономика
В бездействующую компанию вложили миллиарды долларов
В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Авто
Крупнейшие автодилеры Петербурга увеличили долю на падающем рынке
В 2019 году 20 ведущих автохолдингов Петербурга продали 129,9 тысяч новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 2% меньше показателя продаж топ-20 за 2018 год.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей
Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Политика
США назвали условие подписания соглашения с талибами
Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах
В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов
Общество
Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Космос
Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»
Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Экономика
РЖД выйдут из проекта на €1,2 млрд в Иране из-за санкций США
«Российские железные дороги» (РЖД) решили выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью €1,2 млрд из-за риска попасть под санкции США.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
Политика
Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства
Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.