с чего всё началось

За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Футбол «Валенсия» может пригласить Пеллегрини на пост тренера «Валенсия» перед стартом группового этапа Лиги чемпионов отправила в отставку Марселино Гарсию Тораля, пригласив вместо него Альберта Селадеса, который возглавляет команду и сейчас.

Общество Новым главой Disney стал Боб Чапек Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.

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Экономика РЖД выйдет из проекта модернизации путей в Иране из-за санкций США Структура РЖД выйдет из совместного проекта с госкомпанией «Железные дороги Ирана» (IRIR) из-за угрозы попасть под санкции со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проспект к готовящимся к выпуску еврооблигациям.

Религия Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.

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Армия и оружие В США назвали сложности танковой войны с Россией Подсчитано, что против 130 западных танков Россия сможет выставить 760 своих бронемашин, при этом вес российской техники составляет около 45 тонн, что не помешает преодолению европейских мостов.

Футбол Гвардиола: «Верю, что Стерлинг сыграет с „Реалом“» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что атакующий полузащитник команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против мадридского «Реала» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.