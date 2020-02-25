с чего всё началось

За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Космос На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.

Политика В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.

Экономика В Омской области стало больше миллиардеров По данным УФНС, в Омской области проживает 10,5 тысяч миллионеров. Они задекларировали доходы от 1 до 10 млн рублей.

Гаджеты Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865 Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.

Экономика Перевозчики допросятся у Воскресенского Группа компаний-перевозчиков обратилась к губернатору Воскресенскому с просьбой, которая отдает ультиматумом, по поводу компенсаций за льготников.

Политика Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко «На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.

Биатлон Кати Вильхельм ждет извинений от Логинова Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову.

Политика Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

Общество Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.

Общество Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина» Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.