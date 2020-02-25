с чего всё началось

За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Общество Компания Walt Disney сменила генерального директора Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.

Общество Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Общество В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.

Политика Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.

Происшествия В Подмосковье произошел крупный пожар на складах Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.

Происшествия В США мужчина пытался взорвать автомобиль близ здания Пентагона "19-летний гражданин США Мэтью Ричардсон был задержан на парковке у Пентагона сотрудниками полиции в тот момент, когда он стоял с зажигалкой в руке, пытаясь поджечь кусок ткани, вставленный в бензобак автомобиля одного из военнослужащих", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская ждут второго ребенка Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.

Экономика Правительство РФ решило урезать прожиточный минимум пенсионеров Нельзя сказать, что прожиточный минимум пенсионера ни на что не влияет – у нас есть федеральная доплата к пенсии, он влияет на это.

Политика Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.