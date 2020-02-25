Экономика
Газета.RuЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.Lenta.ru07:38
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