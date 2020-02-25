с чего всё началось

За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

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Политика Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Общество В Госдуме собираются разрешить уничтожение незаконного алкоголя Госдума до конца 2020 года может принять законопроект, который предусматривает уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя, который стал предметом административных нарушений, пишут "Известия" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.