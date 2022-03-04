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ЦБ: оборот наличных в феврале вырос на ₽2 трлн, это рекорд как минимум с 2002 года

Объем наличных денег в обращении в России на 1 марта 2022 года достиг 15,82 трлн руб., следует из данных Банка России по показателю денежной базы в узком определении.
РБК
Объем наличных в обращении в феврале вырос максимально за 20 лет, пишет
 РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Forbes
Новый всплеск спроса на наличность возник после 24 февраля — дня начала Россией военных действий на Украине.
РБК
По состоянию на 25 февраля годовая инфляция в России составляла 9,05%.
РБК

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ЦБ зафиксировал рекордный с 2009 года рост объема наличных в обращении
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