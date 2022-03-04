РБКЦБ: оборот наличных в феврале вырос на ₽2 трлн, это рекорд как минимум с 2002 годаОбъем наличных денег в обращении в России на 1 марта 2022 года достиг 15,82 трлн руб., следует из данных Банка России по показателю денежной базы в узком определении.РБКОбъем наличных в обращении в феврале вырос максимально за 20 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.ForbesНовый всплеск спроса на наличность возник после 24 февраля — дня начала Россией военных действий на Украине.РБКПо состоянию на 25 февраля годовая инфляция в России составляла 9,05%.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКБлокнот.руЮгополисКапитал страныНовые ИзвестияПодробнее о событииОбъем наличных в России в феврале вырос до максимальных за 20 лет значенийBanki Loansвчера в 07:57ЦБ: оборот наличных в феврале вырос на ₽2 трлн, это рекорд как минимум с 2002 годаРБКвчера в 05:52Самое цитируемоеОбъем наличности в России в феврале достиг рекорда с 2002 годаКоммерсантъвчера в 08:21В России максимально за 20 лет вырос спрос на наличные после начала военной операции на УкраинеКапитал странывчера в 08:06ЦБ зафиксировал рекордный с 2009 года рост объема наличных в обращенииВедомостивчера в 11:41Спрос на наличные в феврале оказался максимальным за 20 летForbesвчера в 07:42Объем наличности в России вырос до максимальных за 20 лет значенийExpert.ruвчера в 06:24Показать ещёОценить31Поделиться