Будьте в Плюсе

ЦБ: оборот наличных в феврале вырос на ₽2 трлн, это рекорд как минимум с 2002 года

Объем наличных денег в обращении в России на 1 марта 2022 года достиг 15,82 трлн руб., следует из данных Банка России по показателю денежной базы в узком определении.
РБК
В абсолютном выражении такого притока наличных в экономику не было за все время наблюдений - статистика ЦБ доступна с 2002 года, отмечает издание.
Югополис
Новый всплеск спроса на наличность возник после 24 февраля — дня начала Россией военных действий на Украине.
РБК
По состоянию на 25 февраля годовая инфляция в России составляла 9,05%.
РБК

Подробнее о событии

Спрос на наличные в феврале оказался максимальным за 20 лет
Forbesвчера в 07:42
ЦБ: оборот наличных в феврале вырос на ₽2 трлн, это рекорд как минимум с 2002 года
РБКвчера в 05:52
Самое цитируемое
Объем наличности в России в феврале достиг рекорда с 2002 года
Коммерсантъвчера в 08:21
В России максимально за 20 лет вырос спрос на наличные после начала военной операции на Украине
Капитал странывчера в 08:06
Объем наличных в России в феврале вырос до максимальных за 20 лет значений
Banki Loansвчера в 07:57
ЦБ зафиксировал рекордный с 2009 года рост объема наличных в обращении
Ведомостивчера в 11:41
Объем наличности в России вырос до максимальных за 20 лет значений
Expert.ruвчера в 06:24

Интересное

Аналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу года

К концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель, предсказали аналитики JPMorgan.
Lenta.ruвчера в 05:47

Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

Американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.
RT на русскомвчера в 09:15

Торговым сетям России разрешено ограничивать продажу ряда товаров в одни руки

Крупнейшим торговым сетям разрешено ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки в целях борьбы с перекупщиками, сообщает Минпромторг России.
RT на русском16:30

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из своего состава РПЛ

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг приняла решение исключить Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из своего состава.
RT на русском17:08

Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.
ТАСС16:24

Новая тестовая сборка Windows 11 начала запрашивать номер банковской карты

Пожалуй, наиболее заметным нововведением в очередной тестовой сборке Windows 11 стал запрос номера банковской карты, который может понадобиться для платных услуг Microsoft.
3DNews3 марта в 02:24

Роскомнадзор потребовал изменить наименование Минобороны России на картах Apple

Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием изменить на официальное название российского Минобороны в сервисе компании.
RT на русскомвчера в 14:00

Сергей Шнуров отреагировал на массовый отток отечественной интеллигенции за границу

Российский музыкант Сергей Шнуров выпустил новую песню, в которой осудил представителей российской элиты, испугавшихся западных санкций и покинувших родную страну.
Глас Народавчера в 14:42

Американская телекомпания CNN прекратит вещание на территории России

Американская телекомпания CNN прекращает вещание на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru17:27

В WhatsApp появится функция реакций на сообщения

Для мессенджера WhatsApp готовится обновление. Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать реакции на сообщение.
PHG.ruвчера в 06:21