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Коммерсантъ

ЦБ обсуждает присоединение Минбанка к Промсвязьбанку

Центробанк ведет переговоры по присоединению к государственному Промсвязьбанку (ПСБ) санируемого Московского индустриального банка. В конце ноября стало известно, что Минбанк улучшил финансовый результат, заработав за десять месяцев текущего года чистую прибыль почти 15 млрд руб.В источнике
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ИА Красная Весна
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ПРАЙМ

Центробанк может присоединить санируемый МИнБанк к Промсвязьбанку

Банк России ведет переговоры о присоединении к Промсвязьбанку санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка), сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ПРАЙМвчера в 11:35
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ИА Красная Весна

ЦБ РФ обсуждает возможную передачу Минбанка Промсвязьбанку

ИА Красная Веснавчера в 10:57
ФАН

Промсвязьбанк рассматривает идею присоединения МИнБанка

ФАНвчера в 12:13
ПРАЙМ

Центробанк может присоединить санируемый МИнБанк к Промсвязьбанку

ПРАЙМвчера в 11:35
Коммерсантъ

Банк для военпрома собирает активы

Коммерсантъвчера в 14:08
Финмаркет

ЦБ РФ может передать санируемый «Московский индустриальный банк» «Промсвязьбанку»

Финмаркетвчера в 10:39
РБК

ЦБ сообщил о переговорах по продаже МИнБанка Промсвязьбанку

РБКвчера в 10:01
ТАСС

Банк России ведет переговоры о передаче Минбанка Промсвязьбанку

ТАССвчера в 09:55

Способность США помешать «Северному потоку — 2» поставлена под сомнение

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков усомнился в возможности Соединенных Штатов помешать завершению строительства газопровода "Северный поток — 2". США вряд ли смогут в течение одной недели разработать и утвердить новые ограничения, заявил "Московскому комсомольцу" Юшков.
Способность США помешать «Северному потоку — 2» поставлена под сомнение
Экономика сегодня26 декабря в 11:51

Нурмагомедов считает, что потасовка Исмаилова и Минеева была раскруткой их будущего боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что потасовка российских бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева была спланированной.
RT на русскомвчера в 11:56