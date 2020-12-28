Центробанк ведет переговоры по присоединению к государственному Промсвязьбанку (ПСБ) санируемого Московского индустриального банка. В конце ноября стало известно, что Минбанк улучшил финансовый результат, заработав за десять месяцев текущего года чистую прибыль почти 15 млрд руб.

С чего всё началось Центробанк может присоединить санируемый МИнБанк к Промсвязьбанку Банк России ведет переговоры о присоединении к Промсвязьбанку санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка), сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ПРАЙМ вчера в 11:35