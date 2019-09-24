Финансы
RT на русскомВ ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
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Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаПРАЙМ 07:26
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