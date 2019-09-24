Финансы
ВедомостиЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
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Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.
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«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
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МонаВиста 08:06
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Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.
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Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
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Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
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Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
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Политика
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Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
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Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
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В Бурятии полицейского уволили за то, что купил дорогой дом
МВД инициировало процедуру контроля за расходами названного сотрудника и уволило его со службы ввиду утраты доверия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Информ Полис online 21:25
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В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Экономика
РЖД закончили строительство вторых путей между Тобольском и Сургутом
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