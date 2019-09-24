Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам

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