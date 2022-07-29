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ЦБ обсуждает с участниками рынка разные сценарии санкций и их последствий

Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии.
РИА Новости
"Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в заявлении.
РИА Новости
Сейчас из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи").
Интерфакс
По информации Forbes, отмена биржевых торгов долларом будет возможна в случае, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа.
Комсомольская правда

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