"Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в заявлении.
Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, Россия продолжит уничтожать военные цели, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Российские банки с конца этого месяца стали получать от Citi и JPMorgan уведомления о прекращении корреспондентских отношений, пишет Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров трех банков, а также на источник в российском Ситибанке.
Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах "Северного потока", заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24".
Шокирующие изображения на запрос про «последнее селфи на земле» сгенерировал искусственный интеллект, создающий визуальные произведения искусства по запросу DALL-E 2. 29 июля видео с подборкой были опубликованы на официальном канале алгоритма «Robot Overloads» в TikTok.