Экономика
Долг.рфЗарплату могут начать платить через систему быстрых платежей
Банк России и представители финансовых организаций страны обсуждают идею об адаптации системы быстрых платежей (СБП) для перечисления заработной платы.
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Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Гаджеты
Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу 27 июля
Китайский ресурс HKEPC опубликовал цены на семейство процессоров Ryzen 4000G. По данным источника, они станут доступны 27 июля.
Astera 09:00
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Энергетика
«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши
Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.
Lenta.ru 06:20
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Политика
«Единая Россия» назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы
Напомним, что на прошлой неделе были названы девять руководителей регионов, которых на выборах будет выдвигать "Единая Россия".
Российская газета 10:27
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
ТАСС вчера в 22:29
Происшествия
Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой
На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 04:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем
Metaratings 09:50
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Общество
Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала
Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
RuNews24.ru 09:09
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Политика
Трамп решил сократить американский воинский контингент в Германии
Президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в Германии.
Радио Маяк 00:59
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Фигурное катание
Стало известно о беременности Липницкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05