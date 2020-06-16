Банк России и представители финансовых организаций страны обсуждают идею об адаптации системы быстрых платежей (СБП) для перечисления заработной платы.

Зарплату могут начать платить через систему быстрых платежей

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