с чего всё началось

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Наука Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок Ученые увеличили уровень сестрина в мышцах, в результате чего даже без тренировок мышцы мух выглядели лучше, чем у тех же мух после тренировок.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Общество В СП назвали регионы, где скоро некуда будет принимать мусор "В 7 из 10 субъектов Российской Федерации (Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Республика Мордовия, Ленинградская и Московская области), остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится", - говорится в отчете.

Кино Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».

Авто Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.

Политика Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в 12.00.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Космос Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.

Политика Зеленский создал реестр педофилов Украины Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о создании единого национального реестра лиц, осужденных за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних.