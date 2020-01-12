В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.

с чего всё началось

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Происшествия На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Космос Почему комета Борисова удивила астрономов 11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Общество Правительство изменило правила ухода в отпуск Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Шоу-бизнес Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».

Общество Горбачев не предлагал сократить новогодние каникулы — Горбачев-фонд Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о том, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев якобы выступил за отмену длинных новогодних каникул, так как «народ в эти дни просто бездельничает».

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Политика ЦИК Абхазии назвал дату повторных президентских выборов Ранее представители оппозиции передали главе ЦИК Тамазу Гогии решение Верховного суда о признании недействительными президентских выборов в прошлом году, когда главой государства стал Рауль Хаджимба.

Политика В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.