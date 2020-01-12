Экономика
BFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.Российская газета10 января в 22:00
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Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
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Changan покажет в Женеве новый кроссовер Uni-T
Китайский автопроизводитель Changan планирует выпустить новый кроссовер Uni-T.
Политика
Иран запретил давать семьям погибших в крушении Boeing интервью СМИ
Службы безопасности Ирана предупредили семьи погибших при крушении Boeing МАУ, что они не получат тела, если дадут интервью персидскоязычным СМИ.
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Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
Глава ПНС Ливии приехал в Турцию для переговоров с Эрдоганом
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Общество
Горбачев не предлагал сократить новогодние каникулы — Горбачев-фонд
Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о том, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев якобы выступил за отмену длинных новогодних каникул, так как «народ в эти дни просто бездельничает».
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Армия и оружие
В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Политика
ЦИК Абхазии назвал дату повторных президентских выборов
Ранее представители оппозиции передали главе ЦИК Тамазу Гогии решение Верховного суда о признании недействительными президентских выборов в прошлом году, когда главой государства стал Рауль Хаджимба.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Спорт
Лыжные гонки. Шанава выиграл мужской спринт в Дрездене, Сван — женский
В Дрездене (Германия) состоялись спринтерские гонки в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.У мужчин победу одержал французский лыжник Люка Шанава, у женщин первый результат показала шведка Линн Сван.
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Общество
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Космос
США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»
Американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл заявил, что российский спутник «Космос-2491» разрушился в космосе.
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Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Защитник «Милана» Кальдара отправился в «Аталанту»
Летом 2018 года защитник отправился в расположение «Ювентуса», но тут же был обменян на защитника «Милана» Леонардо Бонуччи.