Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Читать в источнике
Комментировать729
с чего всё началось

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Российская газета10 января в 22:00

Подробнее о событии

В ЦБ заявили, что новые пенсионные выплаты рассчитаны на людей с доходом от 45 тысяч рублей

URA.Ru08:04

В Центробанке раскрыли подробности новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости05:44

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета02:00

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Lenta.ru01:58

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК01:46

Россиянам рассказали о новых вариантах выплаты пенсии

Телеканал 360°01:30

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
РИА Новости 08:05
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
RT на русском 06:39
Космос

Почему комета Борисова удивила астрономов

11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.
Портал Поиск вчера в 03:11
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке

Речь идет о силовиках с "хорошими должностями" Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, пишет РБК.
АМИТЕЛ вчера в 23:13
Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

РИА Новости 06:28
Общество

Правительство изменило правила ухода в отпуск

Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.
URA.Ru вчера в 15:54
Авто

При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок

Эксперты выявили пять самых частых ошибок, которые совершают водители при заправке своих автомобилей.
Новые автомобили 07:50
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ вчера в 10:23
Авто

Changan покажет в Женеве новый кроссовер Uni-T

Китайский автопроизводитель Changan планирует выпустить новый кроссовер Uni-T.
Faktom вчера в 12:50
Биатлон

Финка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мира

Вести.Ru 07:50
Политика

Иран запретил давать семьям погибших в крушении Boeing интервью СМИ

Службы безопасности Ирана предупредили семьи погибших при крушении Boeing МАУ, что они не получат тела, если дадут интервью персидскоязычным СМИ.
News.ru 05:58
Гаджеты

Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ

3DNews вчера в 00:49
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Политика

Глава ПНС Ливии приехал в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж прибыл в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 07:59
Общество

Горбачев не предлагал сократить новогодние каникулы — Горбачев-фонд

Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о том, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев якобы выступил за отмену длинных новогодних каникул, так как «народ в эти дни просто бездельничает».
REGNUM 05:08
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Армия и оружие

В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая

Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Политика

ЦИК Абхазии назвал дату повторных президентских выборов

Ранее представители оппозиции передали главе ЦИК Тамазу Гогии решение Верховного суда о признании недействительными президентских выборов в прошлом году, когда главой государства стал Рауль Хаджимба.
Газета.Ru 07:23
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 10 января в 03:54
Спорт

Лыжные гонки. Шанава выиграл мужской спринт в Дрездене, Сван — женский

В Дрездене (Германия) состоялись спринтерские гонки в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.У мужчин победу одержал французский лыжник Люка Шанава, у женщин первый результат показала шведка Линн Сван.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:40
Происшествия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе с металлом

5 января в подмосковных Мытищах произошел пожар на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов.
РБК 01:41
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Космос

США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл заявил, что российский спутник «Космос-2491» разрушился в космосе.
Комсомольская правда 07:19
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Футбол

Защитник «Милана» Кальдара отправился в «Аталанту»

Летом 2018 года защитник отправился в расположение «Ювентуса», но тут же был обменян на защитника «Милана» Леонардо Бонуччи.
Евро-футбол.ру 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное