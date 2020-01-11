Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьградвчера в 07:57

Подробнее о событии

Россиянам предложили новую пенсионную схему, только она хуже имеющихся. Объясняем тонкости ГПП

Дождь14:31

Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

Deita.ruвчера в 16:38

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газетавчера в 02:00

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новостивчера в 05:44

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ruвчера в 04:50

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБКвчера в 01:46

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ruвчера в 08:59
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика

В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов

В МИД России очень удивились, узнав, что Польша не собирается проводить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов.
Российская газета 20:25
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости 21:43
Экономика

В Госдуме хотят освободить от НДФЛ получающих доходы ниже двух МРОТ

Законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ, подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.
REGNUM 01:13
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Политика

Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии

Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария.
Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
REGNUM 22:13
Армия и оружие

Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара

Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Красная весна 15:34
Происшествия

СК проверит факт проживания семей в аварийном общежитии ИВВАИУ

При мониторинге СМИ СКР по Иркутской области выявил факт проживания семей с детьми в аварийном жилье.
Твой Иркутск 21:09
Политика

Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
РБК 21:29
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета вчера в 23:41
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 18:10
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 05:50
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com 10:21
Политика

Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы

Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Блокнот Волгоград 08:02
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 16:00
Политика

Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

Иран собирается преследовать главу США Дональда Трампа в судебном порядке после убийства генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Исламской Республики).
News.ru 08:41
Экономика

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:46
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском 20:11
Общество

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета 04:00
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Наука

Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека

Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Дни24 12:18
Общество

Минтранс отказался упрощать правила перевозки животных в самолетах

Без изменений останутся нормы перевозки домашних животных в самолетах российских авиакомпаний.
РЕН ТВ 17:43
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 11 января в 03:08
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Гаджеты

Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов

Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов.
РЕН ТВ 20:55
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году.
РЕН ТВ 21:36
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