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ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ. Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
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