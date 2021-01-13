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Коммерсантъ

ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ. Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости22:05
Подробнее о событии
РБК

ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов

РБК00:23
URA.Ru

В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля наличных

URA.Ru19:27
РЕН ТВ

ЦБ пояснил причины введения новых правил контроля наличных расчетов

РЕН ТВ23:01
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

РИА Новости22:05
News.ru

Центробанк разъяснил, чьи наличные будут контролироваться

News.ru19:47
Lenta.ru

Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Lenta.ru23:22
ПРАЙМ

ЦБ пояснил, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

ПРАЙМ19:04

Российская армия получила партию танков Т-80БВМ

«В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Взгляд.ру01:24

Спектакль «Малого» вошел в программу международного театрального фестиваля в Бразилии

Спектакль «Маленькие чувства» театра для детей и молодежи «Малый» (Великий Новгород) будет показан в рамках Международного театрального фестиваля для детей «Mostra Espetacular».
Газета Новгород11 января в 09:01