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ЦБ объяснил, почему хранил половину резервов в долларах и евро до их заморозки

Центробанк сознательно поделил свои резервы на две части, одна из которых была в долларах и евро, заявил первый заместитель председателя правления ЦБ Дмитрий Тулин, курирующий надзор над банковским сектором.
Коммерсантъ
«Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы», — добавил зампред ЦБ.
РБК
На фоне вызванной западными санкциями и политикой ЦБ и финансовых властей девалютизации в России популярность набирают альтернативные валюты из так называемых дружественных стран.
Forbes
18 августа китайский юань впервые в истории опередил американский доллар по объему торгов на Московской бирже.
Forbes

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Зампред ЦБ Тулин объяснил, почему резервы РФ хранились в долларах и евро
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