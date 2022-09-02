Центробанк сознательно поделил свои резервы на две части, одна из которых была в долларах и евро, заявил первый заместитель председателя правления ЦБ Дмитрий Тулин, курирующий надзор над банковским сектором.
За последние две недели российские вооруженные силы и подразделения народной милиции ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в поселке Пески, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Разделить россиян «на хороших и плохих» не получится, российскому обществу необходим «холодный душ» в виде прекращения выдачи туристических и учебных виз, заявил в интервью dpa премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.