Участники рынка на специализированных форумах приводили в пример ситуацию, когда на старом ИИС оставались средства в центах, которые нельзя вывести из-за небольшой суммы, в итоге старый ИИС не закрывался.
Как результат, 18 марта совет директоров ЦБ установил временный порядок передачи активов между депозитариями, согласно которому, может осуществляться централизованный перевод активов на основании списка и без поручений клиентов.
Российские военные уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» склад оружия в Днепропетровской области Украины, где в том числе хранились боеприпасы для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило Минобороны.