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ЦБ объяснил порядок перевода иностранных бумаг от санкционных брокеров

Участники рынка на специализированных форумах приводили в пример ситуацию, когда на старом ИИС оставались средства в центах, которые нельзя вывести из-за небольшой суммы, в итоге старый ИИС не закрывался.
Интерфакс
Также были ситуации, когда брокеры из-за большого количества заявок не выполняли в срок 30 дней предписание о передаче всех прав новому держателю ценных бумаг.
Интерфакс
Совместно с органами исполнительной власти Банк России прорабатывает способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.
ПРАЙМ
Как результат, 18 марта совет директоров ЦБ установил временный порядок передачи активов между депозитариями, согласно которому, может осуществляться централизованный перевод активов на основании списка и без поручений клиентов.
Frank Media

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