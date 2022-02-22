«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа», — написал он.
Мособлсуд приостановил рассмотрение уголовного дела Игоря Кокунова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста из своего дома в Подмосковье.
Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом.