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ЦБ объявил меры поддержки финансового рынка на фоне падения рубля и индексов

В частности, ЦБ разрешил финансовым организациям до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля.
Коммерсантъ
До той же даты кредитным организациям предоставляется возможность использовать величины курсов иностранных валют для расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.
ТК Звезда
Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности, — подчёркивается
 в сообщении.
News.ru
Экономист и политолог, депутат Госдумы Михаил Делягин в своём Telegram-канале "DELYAGIN's special" ранее подметил, что "фондовый рынок наш прилёг бы всё равно - в силу глобальных тенденций".
Царьград

Подробнее о событии

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