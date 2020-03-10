Экономика
Мой БрянскЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса
Банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга. Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные регулятора.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
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Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по поправкам в Конституцию.
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Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Финансы
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Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
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Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился. Он официально зарегистрировал отношения со своей девушкой, фотографом Анжеликой Ивановой.
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Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
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Владимир Путин: внутри страны многое сделано на «живую нитку»
Президент России Владимир Путин во время заседания Госдумы 10 марта, на котором во втором чтении обсуждались поправки в Конститутцию, заявил, что внутри страны многое сделано на «живую нитку» и прокомментировал предложения, высказанные сегодня парламентариями.
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На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Общество
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди местных жителей.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020
Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.
Армия и оружие
Российский корабль замечен у базы ВМС США
Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Экономика
Российский фондовый рынок рухнул после обвала цен на нефть
Обвал рынков произошел на фоне рекордного обрушения цен на нефть после распада сделки ОПЕК+.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Наука
Американские ученые выяснили средний инкубационный период коронавируса
Среднее время инкубации нового коронавируса SARS-CoV-2 составляет 5,1 дня. Симптомы проявляются у 97,5 % заболевших в течение 11,5 дней.
Политика
Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.
Происшествия
Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми
Суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов обвиняемого во взятке экс-главы МВД Коми Виктора Половникова об обжаловании продления его ареста, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Экономика
Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Политика
На Парад Победы в Москву приедет украинский депутат
Илья Кива - депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» - намерен приехать в Москву на Парад Победы.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
Политика
У генсека испанской партии диагностировали коронавирус
У генерального секретаря испанской партии VOX Хавьера Ортеги обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
Экономика
Минфин стабилизирует курс рубля продажами валюты по бюджетному правилу
Министерство финансов Российской Федерации напомнило о действующем в РФ механизме бюджетного правила, которое призвано защищать бюджет и национальную валюту от резких колебаний нефтяных цен на рынке.