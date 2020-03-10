Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса

Банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга. Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные регулятора.
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