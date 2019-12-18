Экономика
РБКЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»
Санация банка длилась более десяти лет и обошлась государству в 164,4 млрд руб. К госкорпорации "Дом.РФ" банк перешел в 2017 году, а сама процедура оздоровления завершилась досрочно — ее окончание планировалось на 2025 год.
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Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Финансы
Доллар и евро стремительно падают в цене
Доллар и евро стремительно падают в цене Курс валют на 18 декабря. Курс доллара и евро продолжает падать.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Экономика
Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В Москве в среду был установлен температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, сообщили в столичном метеобюро.
Политика
Сенатский комитет одобрил «санкции из ада» против России
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Госдума завершает осеннюю сессию
"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Общество
Группа «Сафмар» опровергла новости об обысках у Гуцериева
В пресс-службе группы "Сафмар" опровергли информацию об обысках, якобы проводимых в компаниях и в доме у миллиардера Михаила Гуцериева.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Футбол
Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю
Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Армия и оружие
Украинских военных подготовят к уличным боям
В следующем году Генштаб Вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
Фигурное катание
Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
Гаджеты
Huawei P40 с новыми сервисами Huawei представят в марте 2020
Ричард Ю добавил, что смартфон получил набор новых приложений и сервисов Huawei Mobile Services, которые должны быть запущены одновременно с Huawei P40.
Спорт
WADA передала РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
Глава РУСАДА Юрий Ганус пояснил, что появление 15 дел — это результат исследования биоматериалов, а не электронных данных.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.