Экономика

РБКРБКЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»

2 фото
Санация банка длилась более десяти лет и обошлась государству в 164,4 млрд руб. К госкорпорации "Дом.РФ" банк перешел в 2017 году, а сама процедура оздоровления завершилась досрочно — ее окончание планировалось на 2025 год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ признал завершенным финансовое оздоровление банка «Дом.РФ»

РИА Новости07:28

Замглавы Минфина: досрочная санация банка ДОМ.РФ обусловлена эффективным менеджментом

ТАСС11:20

ЦБ сообщил о досрочном завершении санации банка ДОМ.РФ

Интерфакс07:40

ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»

РБК10:20

ЦБ закончил финансовое оздоровление банка «Дом.РФ»

Известия08:31

ЦБ объявил о досрочном завершении санации Банка ДОМ.РФ

Банки.ру08:29

ЦБ объявил о досрочном завершении санации банка «Дом.РФ»

Rambler News Service12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов западную часть Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк.
ТАСС 14:03
Политика

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа

Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

REGNUM 14:39
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Известия 13:52
Политика

МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории

Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:01
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 13:46
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 11:38
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Общество

«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева

Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний.
Ведомости 03:58
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Экономика

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Комсомольская правда 13:22
Происшествия

Экс-главврача московского роддома отпустили под домашний арест

В среду, 18 декабря, в Пресненском суде Москвы решалась дальнейшая судьба Марины Сармосян, экс-главврача родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого).
Комсомольская правда 13:05
Армия и оружие

Около 100 боевиков на танках атаковали сирийских военных

Известия 14:28
Политика

В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»

Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Взгляд.ру 07:30
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 14:22
Происшествия

Петербуржцы уже пострадали от шторма

Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре, посоветовали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, а автомобили не парковать под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
Neva.Today 14:45
Кино

Мединский, Эрнст и Собчак пришли на премьеру картины о декабристах «Союз спасения»

В московском кинотеатре "Октябрь" в среду вечером прошла премьера фильма "Союз спасения" Алексея Кравчука о восстании декабристов.
Интерфакс 13:40
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Для 19 декабря температурный рекорд - плюс 5,3 градуса - был установлен в 1982 году.
Интерфакс 13:05
Хоккей

«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ

Газета.Ru 13:37
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru 14:23
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Футбол

«Герта» обыграла «Байер» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" одержала победу над леверкузенским "Байером" в выездном матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 14:36
Общество

Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово

Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
РИА Новости 12:58
Музыка

«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов

Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Live24 09:36
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Происшествия

Все пострадавшие в ДТП в Доминикане российские туристы вылетели домой

Интерфакс 12:01
Футбол

АЕК победил во втором матче подряд под руководством Карреры

АЕК одержал вторую победу подряд под руководством итальянского наставника Массимо Карреры.
Sportbox.RU 14:30
Культура

Выйдет ли сериал «Эпидемия» в Интернете в феврале

Российская газета 16 декабря в 08:44
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное