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ЦБ объявил об открытии торгов акциями на Мосбирже

Торги акциями ряда российских компаний возобновятся на Московской бирже в четверг, 24 марта.
РБК
Список акций: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR.
Плас
Детали по режиму работы биржи на последующие дни будут уточняться дополнительно, подытожили
 в Банке России.
Вечерняя Москва
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет покупать ОФЗ в объемах, «необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности».
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Подробнее о событии

ЦБ решил 24 марта провести торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи
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ЦБ РФ откроет торги акциями на Мосбирже 24 марта
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ЦБ объявил об открытии торгов акциями на Мосбирже
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Мосбиржа возобновит торги 33 акциями 24 марта
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Мосбиржа возобновит торги акциями спустя почти месяц перерыва
Forbes08:19
24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)
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