Будьте в Плюсе

ЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банков

Центробанк объявил
 о мерах поддержки российских финансовых организаций, попавших под санкции.
Forbes
Регулятор подчеркнул, что все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги будут предоставляться клиентам в обычном режиме.
Frank Media
С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк.
РИА Новости
Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета.
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков
Ведомости17:46
ЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банков
Forbes17:44
Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции Запада
Lenta.ru17:10
ЦБ готов поддержать попавшие под санкции банки средствами в рублях и иностранной валюте
РИА Новости17:27
ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкам
ТАСС17:19
ЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкам
Коммерсантъ17:18
В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкам
RT на русском17:27

Интересное

Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома в Миллерово

Жители Ростовской области рассказывают в соцсетях о том, что был обстрелян военный аэродром в Миллерово (север региона).
Znak.com01:50

Росавиация: сохраняем право на зеркальные меры после санкций Лондона против «Аэрофлота»

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.
РБК23:40

Президент Франции Макрон передал Путину просьбу Зеленского о проведении переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы передать просьбу о проведении переговоров.
Lenta.ru21:16

В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская»

Обрушение произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области.
ТАСС01:54

Президент Зеленский заявил, что мировые державы оставили Украину в одиночестве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал введенные против России санкции недостаточными. Его видеообращение опубликовано в Telegram.
Lenta.ru00:50

Президент Украины Зеленский сообщил, что попросил помощи у «Бухарестской девятки»

Владимир Зеленский заявил, что обратился к Бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ.
РИА Новости02:03

В Киеве рано утром раздались взрывы в разных частях города

Несколько взрывов были слышны в пятницу рано утром в украинской столице Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Газета.Ru21:44

Forbes: российские миллиардеры в четверг потеряли $39 миллиардов из-за обвала рынка

Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 миллиардов долларов, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова, подсчитал Forbes.
РИА Новости00:55

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о праве кораблей России проходить через проливы

Власти Украины официально попросили у Анкары закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России.
Lenta.ru01:00

Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%

Торговая сеть DNS на фоне падения курса рубля и ажиотажного спроса со стороны потребителей заявила, что вынуждена повысить цены до 30%.
Коммерсантъ00:35