ForbesЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банковЦентробанк объявил о мерах поддержки российских финансовых организаций, попавших под санкции.ForbesРегулятор подчеркнул, что все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги будут предоставляться клиентам в обычном режиме.Frank MediaС тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк.РИА НовостиВсе средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета.ВедомостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНТВRostov gazetaZnak.comRT на русскомЮг СибириREGNUMТелеканал 360°СибдепоПятый каналФАНAnewsАфиша DailyКомсомольская правда12 Канал ОмскГазета.RuИА Красная ВеснаНародные новостиПодробнее о событииЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банковВедомости17:46ЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банковForbes17:44Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции ЗападаLenta.ru17:10ЦБ готов поддержать попавшие под санкции банки средствами в рублях и иностранной валютеРИА Новости17:27ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкамТАСС17:19ЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкамКоммерсантъ17:18В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкамRT на русском17:27Показать ещёОценить402Поделиться