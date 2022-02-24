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ЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банков

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Центробанк объявил
 о мерах поддержки российских финансовых организаций, попавших под санкции.
Forbes
В ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.
ТАСС
Все операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме.
Ведомости
Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и в иностранной валюте, — подчёркивается в сообщении ЦБ.
News.ru

Подробнее о событии

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