ForbesЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банковХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦентробанк объявил о мерах поддержки российских финансовых организаций, попавших под санкции.ForbesВ ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.ТАССВсе операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме.ВедомостиБанк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и в иностранной валюте, — подчёркивается в сообщении ЦБ.News.ruЧитать далееСвернутьRostov gazetaRostov gazetaZnak.comRT на русскомВечерняя МоскваПятый каналЭкономика сегодняФАНПервый областнойАфиша DailyКомсомольская правдаИА Красная ВеснаНародные новостиЦарьградVSE42.RULife.ruНТВПодробнее о событииЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банковВедомости17:46ЦБ пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банкахРБК17:28Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции ЗападаLenta.ru17:10ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкамТАСС17:19ЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкамКоммерсантъ17:18В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкамRT на русском17:27ЦБ заявил, что клиенты попавших под санкции банков смогут получить свои валютные средстваРИА Новости17:38Показать ещёОценить323Поделиться