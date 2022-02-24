Центробанк: «Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета».
«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.