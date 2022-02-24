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ЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банков

Центробанк объявил
 о мерах поддержки российских финансовых организаций, попавших под санкции.
Forbes
С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк.
РИА Новости
Центробанк: «Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета».
НТВ
Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и в иностранной валюте, — подчёркивается в сообщении ЦБ.
News.ru

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