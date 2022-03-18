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Центробанк заявил, что экономика России входит в фазу масштабной перестройки

Экономика России входит в фазу масштабной перестройки, сообщает Центробанк.
Комсомольская правда
ЦБ подчеркивает, что адаптация бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе перестройка производственных и логистических цепочек, станет определяющим фактором, влияющим на динамику относительных цен на горизонте ближайших кварталов.
ТАСС
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.
РИА Новости
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - отмечается там.
РИА Новости

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ЦБ: российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки
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