Будьте в Плюсе

ЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобирж

Участники российской банковской системы с подачи Центробанка начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.
Ведомости
По мнению российского регулятора, существует риск, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль».
Ведомости
Сославшись на подсчеты некоторых брокерских домов, Швецов сказал, что сейчас примерно 7 трлн руб. россиян приходятся на рынок криптовалют.
Ведомости
По мнению первого зампреда ЦБ, само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков.
Lenta.ru

Подробнее о событии

ЦБ ограничит криптоэмоции
Коммерсантъвчера в 15:53
ЦБ: начинается работа с банками для торможения платежей в пользу криптобирж
РИА Новостивчера в 08:15
ЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобирж
Ведомостивчера в 08:40
Центробанк призвал кредитные организации тормозить платежи в пользу криптобирж
Компаниявчера в 08:30
ЦБ РФ начал работу с банками по ограничению работы криптобирж
Известиявчера в 08:22
Банк России расширит запрет на использование криптовалюты
РБКвчера в 11:41
ЦБ РФ начинает работать с банками, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж
ПРАЙМвчера в 08:03

Интересное

Опубликовано фото с процессорным разъемом LGA 1700 для Intel Alder Lake

На китайском популярном форуме Bilibili опубликовали фотографию процессорного разъема LGA 1700 с кодовым названием 15R1, который предназначается для грядущих настольных чипов Intel Core двенадцатого поколения.
Пепелац Ньюс00:50