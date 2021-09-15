Модели iPhone 13 имеют такой же объем оперативной памяти, что и модели iPhone 12

Модели iPhone 13 оснащены более энергоэффективным чипом A15 Bionic, основанным на усовершенствованном процессе TSMC 5 нм +, но Apple не указала, насколько быстрее этот чип по сравнению с чипом A14.