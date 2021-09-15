ВедомостиЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобиржУчастники российской банковской системы с подачи Центробанка начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.ВедомостиПо мнению российского регулятора, существует риск, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль».ВедомостиСославшись на подсчеты некоторых брокерских домов, Швецов сказал, что сейчас примерно 7 трлн руб. россиян приходятся на рынок криптовалют.ВедомостиПо мнению первого зампреда ЦБ, само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАктуальные НовостиАктуальные НовостиНТВРоссийская газетаФАНИнфо24РосбалтЦентральная Служба НовостейГазета.RuЦарьградЭкономика сегодняRB.RUИзвестияМИР 24Life.ruТелеканал 360°Русская ПланетаForbesРБКГЛАС.RURuposters.ruBIS JournalПодробнее о событииЦБ ограничит криптоэмоцииКоммерсантъвчера в 15:53ЦБ: начинается работа с банками для торможения платежей в пользу криптобиржРИА Новостивчера в 08:15ЦБ объявил о начале работы по блокировке платежей россиян в адрес криптобиржВедомостивчера в 08:40Центробанк призвал кредитные организации тормозить платежи в пользу криптобиржКомпаниявчера в 08:30ЦБ РФ начал работу с банками по ограничению работы криптобиржИзвестиявчера в 08:22Банк России расширит запрет на использование криптовалютыРБКвчера в 11:41ЦБ РФ начинает работать с банками, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобиржПРАЙМвчера в 08:03Показать ещёОценить257Поделиться