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ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка «Открытие»

ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки.
РИА Новости
Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.
РБК
В то же время ЦБ рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору, в связи с чем регулятор также приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к покупке акций.
Frank Media
«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
РБК

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