В то же время ЦБ рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору, в связи с чем регулятор также приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к покупке акций.
«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако, с учетом политического давления Запада, Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-судью Днепровского районного суда Николая Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба НАБУ в соцсети Facebook.
"Монако" в матче третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов сумел одолеть в Праге "Спарту" со счётом 2:0. На 37-й минуте Александр Головин ассистировал Орельену Чуанеми, который забил первый гол в мачте.