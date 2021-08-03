Древний всплеск концентрации кислорода на Земле совпал с массовым вымиранием

Хотя концентрация кислорода перед всплеском постепенно снижалась и оставалась низкой после него, это геологически быстрое колебание уровней и долгосрочная нехватка этого газа для дыхания, вероятно, была более вредной для жизни, чем постепенное снижение его содержания.