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ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка «Открытие»

ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки.
РИА Новости
Одновременно ЦБ рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору.
Коммерсантъ
Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.
РБК
Банк России не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям.
РБК

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ЦБ начал искать покупателя для банка «Открытие»

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