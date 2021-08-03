Хотя концентрация кислорода перед всплеском постепенно снижалась и оставалась низкой после него, это геологически быстрое колебание уровней и долгосрочная нехватка этого газа для дыхания, вероятно, была более вредной для жизни, чем постепенное снижение его содержания.
Центризбирком во вторник попросил Верховный суд признать законным свое решение об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, передает корреспондент ТАСС.