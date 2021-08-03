В то же время ЦБ рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору, в связи с чем регулятор также приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к покупке акций.
«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Губернатор штата Миссури Майк Парсон 30 июля помиловал супругов Марка и Патрицию Макклоски из города Сент-Луис, в июне прошлого года направивших огнестрельное оружие в сторону протестующих из движения "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter).