Будьте в Плюсе

ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка «Открытие»

ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки.
РИА Новости
Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.
РБК
В то же время ЦБ рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору, в связи с чем регулятор также приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к покупке акций.
Frank Media
«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
РБК

Подробнее о событии

ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

РБКвчера в 10:00

Банк «Открытие» начал сбор заявок инвесторов на акции «Росгосстраха»

ПРАЙМвчера в 11:02

ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка «Открытие»

РИА Новостивчера в 08:20

ЦБ начал искать покупателя для банка «Открытие»

Forbesвчера в 08:11

Банк «Открытие» начал принимать сообщения от потенциальных покупателей акций «Росгосстраха»

Финмаркетвчера в 10:34

ЦБ в октябре рассмотрит заявки от потенциальных интересантов на бизнес «Открытия»

Интерфаксвчера в 06:31

ЦБ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие»

Российская газетавчера в 06:14
Интересное

Губернатор штата Миссури помиловал направивших оружие на протестующих BLM супругов

Губернатор штата Миссури Майк Парсон 30 июля помиловал супругов Марка и Патрицию Макклоски из города Сент-Луис, в июне прошлого года направивших огнестрельное оружие в сторону протестующих из движения "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter).
ТАСС22:46