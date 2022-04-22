Будьте в Плюсе

ЦБ объявил о технологическом регрессе в ряде отраслей из-за санкций

В частности, в этом выпуске говорится о том, что спад экономики превзойдет по масштабу и продолжительности тот, что случился во время пандемии.
Lenta.ru
Подготовленный прогноз включает четыре стадии трансформации российской экономики.
Наша версия
В результате доля экспорта и импорта в российском ВВП будут снижаться при одновременном снижении самого ВВП.
Бизнес журнал
Наконец, завершение структурной перестройки означает достижение нового равновесия на менее совершенной технологической базе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

ЦБ объявил о технологическом регрессе в ряде отраслей из-за санкций
Бизнес журнал06:06
Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России
РБК23:30
Самое цитируемое
В ЦБ прогнозируют массовый возврат «челноков»
УралПолит.Ru03:13
В ЦБ прогнозируют возвращение к практикам 1990-х годов
Наша версия03:37
В ЦБ спрогнозировали регресс в отраслях экономики
Общественная служба новостей03:16
ЦБ предрек возвращение к практике 1990-х
Рамблер05:28
ЦБ предсказал откат России к «челночной» экономике
Капитал страны02:50
Отдел ЦБ спрогнозировал регресс в отраслях экономики и возвращение челночного бизнеса
Lenta.ru02:33

Интересное

СК России возбудил дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

Следственный комитет России возбудил дело из-за минирования вооружёнными силами Украины 45 км прибрежной полосы Азовского моря в Донецкой Народной Республике.
RT на русском09:35

Польский генерал Скшипчак обвинил премьера Британии Джонсона в разглашении военной тайны

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.
Lenta.ru08:44

Глава СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по участникам шествия в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.
Lenta.ru09:09

Минобороны РФ заявило о готовности ввести режим тишины для эвакуации граждан с «Азовстали»

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные "окончательно и бесповоротно" взяли Мариуполь, в том числе здание металлургического комбината "Азовсталь".
Газета.Ru06:52

При крушении Ан-26 в Запорожье погиб один человек и пострадало двое

Стало известно о погибшем при крушении украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожье.
Lenta.ru05:22

Глава МИД Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости09:40

«Северсталь» технически не выплатила проценты по евробондам

"Северсталь" объявила, что из-за отсутствия разрешений регулирующих органов, которые все еще находятся на рассмотрении, компания технически не в состоянии выплатить оставшиеся проценты по евробондам выпусков 2022 и 2024 годов.
ТАСС08:30

Народная милиция ДНР заявила о взятии под полный контроль телецентра в Мариуполе

Телецентр в Мариуполе был взять под полный контроль сил Донецкой народной республики.
Lenta.ru07:52

Песков назвал прагматичной выдачу лицензии Газпромбанку на платежи за газ

На уточняющий вопрос, является ли решение Великобритании о выдаче лицензии Газпромбанку на платежи за газ попыткой упростить себе жизнь, Песков ответил словами «в том числе».
РБК09:24

Косачев: из-за русофобии может потребоваться эвакуация россиян с Запада

Рост русофобии может потребовать эвакуации россиян из западных стран, если их проживание в них окажется невозможным.
Вести.Ru08:55