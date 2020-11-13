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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ обязал банки подключить оплату по QR-кодам в СБП

Банк России обязал кредитные организации подключить сервис оплаты по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщается в положении регулятора. Все системно значимые банки должны подключить сервис до 1 октября 2021 года, банки с универсальной лицензией - до 1 апреля 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Системно значимые банки России обязали до 1 октября 2021 года дать клиентам возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил
 Центробанк.
Forbes05:06
Подробнее о событии
BIS Journal

Банк России: оплата через СБП станет доступнее

BIS Journal08:33
РИА Новости

Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей

РИА Новости03:30
РБК

ЦБ определил срок подключения всех крупнейших банков к QR-платежам

РБК04:42
Банки.ру

Центробанк назвал даты обязательного внедрения банками платежей по QR-коду через СБП 👍

Банки.ру03:34
Финмаркет

Через год системно значимые банки должны будут ввести оплату через СБП с QR-кодами

Финмаркет03:34
Гарант

Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. N 732-П «О платежной системе Банка России»

Гарант07:30
ТАСС

ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

ТАСС03:21

Заболевшую COVID-19 жительницу Урала оштрафовали за заражение родных

Жительница Байкаловского района Свердловской области, заболевшая COVID-19, получила штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации и заражение родных, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости07:23

Пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в сборной Украины

Пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в сборной Украины по футболу, четыре из них – у игроков, сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча Лиги наций против команды Германии.
РИА Новости13:01

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ТАСС11:43

Армия Марокко установила кордон безопасности возле границы с Мавританией

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Коммерсантъ12:55

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ТАСС05:03

Степанян: нужно найти способ наказать дезертиров, бежавших с поля боя в Карабахе

Генерал Левон Степанян комментирует вопрос привлечения дизертиров к ответственности Власти Армении и правоохранительные органы должны начать расследовать многочисленные факты дезертирства во время войны в Карабахе.
Sputnik Армения11:20

Ферстаппен стал лучшим по итогам пятничных тренировок Гран-при Турции

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первые места по итогам первой и второй сессий свободных заездов 14-го в сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Турции По итогам первой сессии заездов на автодроме "Истанбул Парк" Ферстаппен показал результат 1 минута 35,077 секунды.
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По словам Василия Небензя, являющегося постоянным представителем России в ООН, вынос на обсуждение ситуации, которая произошла с Алексеем Навальным, не является проблемой для Москвы.
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Коммерсантъ09:52