ЦБ обязал банки подключить оплату по QR-кодам в СБП
Банк России обязал кредитные организации подключить сервис оплаты по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщается в положении регулятора. Все системно значимые банки должны подключить сервис до 1 октября 2021 года, банки с универсальной лицензией - до 1 апреля 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Системно значимые банки России обязали до 1 октября 2021 года дать клиентам возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил
Центробанк.
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