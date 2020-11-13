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Банк России обязал кредитные организации подключить сервис оплаты по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщается в положении регулятора. Все системно значимые банки должны подключить сервис до 1 октября 2021 года, банки с универсальной лицензией - до 1 апреля 2022 года.

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