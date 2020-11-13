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ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП

«С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.», — сказано в сообщении пресс-службы ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Системно значимые банки России обязали до 1 октября 2021 года дать клиентам возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил
 Центробанк.
Forbes05:06
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BIS Journal

Банк России: оплата через СБП станет доступнее

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Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. N 732-П «О платежной системе Банка России»

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Центробанк назвал даты обязательного внедрения банками платежей по QR-коду через СБП 👍

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ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

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