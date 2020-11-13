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«С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.», — сказано в сообщении пресс-службы ЦБ.

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