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ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП

«С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.», — сказано в сообщении пресс-службы ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Системно значимые банки России обязали до 1 октября 2021 года дать клиентам возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил
 Центробанк.
Forbesвчера в 05:06
Подробнее о событии
BIS Journal

Банк России: оплата через СБП станет доступнее

BIS Journalвчера в 08:33
Гарант

Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. N 732-П «О платежной системе Банка России»

Гарантвчера в 07:30
ТАСС

ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

ТАССвчера в 03:21
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Центробанк назвал даты обязательного внедрения банками платежей по QR-коду через СБП 👍

Банки.рувчера в 03:34
Финмаркет

Через год системно значимые банки должны будут ввести оплату через СБП с QR-кодами

Финмаркетвчера в 03:34
РИА Новости

Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 03:30
РБК

ЦБ определил срок подключения всех крупнейших банков к QR-платежам

РБКвчера в 04:42

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Известиявчера в 11:25

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Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 01:15

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Историческое сближение с Плутоном совершила межпланетная станция США

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