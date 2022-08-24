Lenta.ruЦБ обяжет банки возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги в течение 30 днейЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства, сказал РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.Lenta.ruДокумент пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, принятый госдумой в первом чтении.Banknn.ruЕсли банк проморгает и перевод на засвеченный мошеннический сайт все-таки состоится, то банк обязан будет вернуть клиенту полную сумму.Комсомольская правдаЗаконопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВместе-РФВместе-РФЮгополисВести ПодмосковьяИзвестияНИА-ХакасияРадиочастотный спектрSIA.ruСенатИнформTatCenterОбластная газетаГТРК ЧувашияРамблерМИР 24ГородЧеRZN.infoВыберу.руKazanfirst.ruИнтернет-издание Media-MillA42.RUVSE42.RUСпортКПУралинформбюроПодробнее о событииВ ТПП одобрили идею Центробанка обязать банки возвращать деньги жертвам мошенниковКомсомольская правдавчера в 10:35ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньгиРИА Новостивчера в 02:19Самое цитируемоеЦБ РФ предлагает обязать банки возвращать деньги, переведённые мошенникамPravda.Ruвчера в 00:31ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги за 30 днейРоссийская газетавчера в 01:55ЦБ предложил обязать банки в течение 30 дней возвращать отправленные мошенникам деньгиГоворит Москвавчера в 00:57Центробанк РФ: банки должны возвращать деньги жертвам мошенниковURA.Ruвчера в 00:48ЦБ обяжет банки возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги в течение 30 днейLenta.ruвчера в 02:55Показать ещёОценить618Поделиться