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ЦБ обяжет банки возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги в течение 30 дней

ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства, сказал РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Lenta.ru
Документ пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, принятый госдумой в первом чтении.
Banknn.ru
Если банк проморгает и перевод на засвеченный мошеннический сайт все-таки состоится, то банк обязан будет вернуть клиенту полную сумму.
Комсомольская правда
Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам.
РИА Новости

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