Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.

с чего всё началось

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.

Инвестсоветников не допустят к тестированию

Общество Дания разрешила строительство «Северного потока-2» Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Общество В Германии запретили «донер-кебаб» В германском городе Веймар запретили использовать донер-кебаб в названиях блюд закусочных, вместо него предлагается использовать «гриль в плоском хлебе» (Drehspies in Fladenbrot), пишут СМИ.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Политика Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Общество Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.