Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось

ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.
РБК00:00

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ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

РБК00:00

Инвестсоветников не допустят к тестированию

Коммерсантъ07:08

ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

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Деньги играющих на бирже россиян защитят

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АБН05:21

ЦБ предложил обязать брокеров возмещать убытки неквалифицированных инвесторов

Rambler News Service07:35
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Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Дни24 вчера в 14:14
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Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
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В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
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ТАСС вчера в 19:30
Здоровье

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Общество

В Германии запретили «донер-кебаб»

В германском городе Веймар запретили использовать донер-кебаб в названиях блюд закусочных, вместо него предлагается использовать «гриль в плоском хлебе» (Drehspies in Fladenbrot), пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:48
Политика

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Шоу-бизнес

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В ходе генетического исследования у актрисы Анастасии Заворотнюк был обнаружен ген долгожителя.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Матч ТВ 08:13
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Политика

Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма

Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
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Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил необходимость наличия американского паспорта.
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Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
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Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

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Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом

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Свитолина обыграла Халеп и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

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Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные

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Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
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Путин осмотрит корвет «Гремящий»

«В Калининграде верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — заявили в пресс-службе.
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Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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