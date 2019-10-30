Экономика
КоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию
Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось
Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.РБК00:00
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ЦБ предложил обязать брокеров возмещать убытки неквалифицированных инвесторов
Rambler News Service07:35
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Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
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Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa
Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Политика
В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии
Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
Здоровье
64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Общество
В Германии запретили «донер-кебаб»
В германском городе Веймар запретили использовать донер-кебаб в названиях блюд закусочных, вместо него предлагается использовать «гриль в плоском хлебе» (Drehspies in Fladenbrot), пишут СМИ.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долгожителя
В ходе генетического исследования у актрисы Анастасии Заворотнюк был обнаружен ген долгожителя.
Футбол
КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Технологии
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
Политика
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Хоккей
Малкин объяснил необходимость наличия американского гражданства
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил необходимость наличия американского паспорта.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом
Футбол
Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
Политика
Путин осмотрит корвет «Гремящий»
«В Калининграде верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — заявили в пресс-службе.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.