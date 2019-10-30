Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.

с чего всё началось

Центральный банк России предложил обязать брокеров компенсировать убытки неквалифицированных инвесторов, если они допустят граждан к торгам без теста. О соответсвующий поправках к законопроекту о разделении частных инвесторов на категории, сообщает РБК.

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