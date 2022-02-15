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ЦБ обяжет российские банки возвращать клиентам деньги за навязанные финансовые услуги

Центробанк (ЦБ) России работает над законопроектом, который обяжет банки возмещать клиентам сумму навязанных финансовых услуг.
Экономика сегодня
Соответствующие нормативные акты уже подготовлены Центробанком и проходят регистрацию, рассказал в интервью "Известиям
" руководитель Службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Финмаркет
«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возвращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отметили тогда в ЦБ.
РБК
"Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта", - отметил Мамута.
Газета.Ru

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