«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возвращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отметили тогда в ЦБ.
"Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта", - отметил Мамута.
В НАТО заявили, что Украина срочно запросила у альянса более сотни внедорожников, 760 надувных лодок с моторами, десятки единиц тяжелой строительной техники, а также 43 тысячи пар перчаток на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).