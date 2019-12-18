Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Доля предпочитающих оплачивать товары и услуги наличными деньгами россиян сократилась в период с 2014 по 2018 год вдвое - до 37%, говорится в результатах социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 2018 год, проведенного Банком России.
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Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

ЦБ: Лишь 6% россиян используют только наличные деньги

Life.ruвчера в 19:08

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Происшествия

В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Известия 11:14
Политика

Путин: Донбасс порожняк не гонит

"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Политика

Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными

Итоги "нормандии" "Нормандская четверка" (Франция, Германия, Россия и Украина) 9 декабря договорилась: способствовать обмену "всех на всех" между Киевом и Донбассом; стремиться к полной реализации режима прекращения огня; содействовать обновлению плана разминирования территорий, а также стремиться развести силы и средства по еще трем дополнительным участкам до конца марта 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
РИА Новости 11:07
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:34
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Гаджеты

Сотрудники Foxconn три года продавали iPhone из бракованных деталей

Apple начала расследование массового мошенничества, в котором принимали участие сотрудники завода Foxconn.
The GEEK вчера в 14:06
Кино

Анатолий Васильев не знает о своем возвращении в «Сваты»

Donday.ru 17 декабря в 14:13
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
Футбол

Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб

По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Sportbox.RU 10:04
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Политика

Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
News.ru 00:09
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Общество

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РБК 07:01
Хоккей

Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN

Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат 11:30
Армия и оружие

Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии

Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Avia.pro вчера в 07:17
Гаджеты

«Тинькофф» разработал первый полностью цифровой банкомат «Кеша»

Инновационный банкомат без клавиатуры и печати чеков разработал и установил в Москве банк «Тинькофф».
Известия 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
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