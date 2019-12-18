Общество
Rambler News ServiceЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян
Доля предпочитающих оплачивать товары и услуги наличными деньгами россиян сократилась в период с 2014 по 2018 год вдвое - до 37%, говорится в результатах социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 2018 год, проведенного Банком России.
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Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%
Эхо Москвывчера в 13:02
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Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Происшествия
В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке
Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Политика
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"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными
Итоги "нормандии" "Нормандская четверка" (Франция, Германия, Россия и Украина) 9 декабря договорилась: способствовать обмену "всех на всех" между Киевом и Донбассом; стремиться к полной реализации режима прекращения огня; содействовать обновлению плана разминирования территорий, а также стремиться развести силы и средства по еще трем дополнительным участкам до конца марта 2020 года.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Гаджеты
Сотрудники Foxconn три года продавали iPhone из бракованных деталей
Apple начала расследование массового мошенничества, в котором принимали участие сотрудники завода Foxconn.
Кино
Анатолий Васильев не знает о своем возвращении в «Сваты»
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Футбол
Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Политика
Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Хоккей
Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN
Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
Армия и оружие
Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии
Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Гаджеты
«Тинькофф» разработал первый полностью цифровой банкомат «Кеша»
Инновационный банкомат без клавиатуры и печати чеков разработал и установил в Москве банк «Тинькофф».