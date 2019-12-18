Общество
Rambler News ServiceЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян
Доля предпочитающих оплачивать товары и услуги наличными деньгами россиян сократилась в период с 2014 по 2018 год вдвое - до 37%, говорится в результатах социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 2018 год, проведенного Банком России.
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Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%
Эхо Москвывчера в 13:02
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