Доля предпочитающих оплачивать товары и услуги наличными деньгами россиян сократилась в период с 2014 по 2018 год вдвое - до 37%, говорится в результатах социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 2018 год, проведенного Банком России.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Политика Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост, после того как в 2024 году истечет срок его полномочий.

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Политика ДНР предложила провести с Киевом видеоконференцию по обмену пленными Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом стоит провести в понедельник.