Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Доля предпочитающих оплачивать товары и услуги наличными деньгами россиян сократилась в период с 2014 по 2018 год вдвое - до 37%, говорится в результатах социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 2018 год, проведенного Банком России.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

ЦБ: Лишь 6% россиян используют только наличные деньги

Life.ruвчера в 19:08

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Футбол

Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин»

Российская газета 09:58
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

РИА Новости 07:39
Биатлон

Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
РИА Новости 09:23
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Вести.Ru 05:40
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек.
Lenta.ru 10:23
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

17 декабря в исполнение приведен еще один приговор.
Вести.Ru 09:51
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Гаджеты

Новый Mac Pro появился в России по цене от 450 000 рублей

В России стартовали продажи нового высокопроизводительного компьютера Mac Pro, дебют которого состоялся на выставке WWDC 2019.
MobiDevices 06:43
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Музыка

Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Культуромания вчера в 15:29
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Политика

Кадыров ответил на слова Путина о его отце

Lenta.ru 07:39
Экономика

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Политика

Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост, после того как в 2024 году истечет срок его полномочий.
РБК 06:43
Общество

Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»

В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
РБК 10:03
Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы 05:24
Политика

Путин заявил, что Россия не планирует создание военного союза с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует создание военного союза с Пекином.
РИА Новости 07:28
Политика

Путин высказался о демографической ситуации

На пресс-конференции Владимира Путина целый ряд вопросов касался темы демографии.
РИАЦ 07:01
Политика

ДНР предложила провести с Киевом видеоконференцию по обмену пленными

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом стоит провести в понедельник.
РИА Новости 09:47
Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Футбол

Французский футболист решил получить российский паспорт ради Евро-2020

Lenta.ru 03:39
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе

3DNews 03:31
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о гонорарах и своей одержимости Фадеевым

Суть событий вчера в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное