Экономика
РБКЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции
Из-за одного полного нерабочего месяца Россия может потерять 1,5- 2% ВВП в годовом выражении (в квартальном — от 4,5% до 6%), говорится в апрельском докладе Центробанка о кредитно-денежной политике.
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«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звезда15:53
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Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
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РИА Новости 13:17
Политика
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, идет на поправку, восстанавливается, он каждый день на связи, принимает участие в текущей работе и подготовке всех решений.
РИА Новости 08:25
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24".
Деловое.ТВ вчера в 08:16
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
Общество
В Алтайском крае планируют ввести масочный режим
Роспотребнадзор направил это предложение в краевой оперштаб В Алтайском крае планируют ввести масочный режим.
АМИТЕЛ 04:47
Происшествия
СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова
Следственный комитет подтвердил смерть президента группы компаний «Аллтек», специализирующейся на добыче угля и антрацита, Дмитрия Босова в Московской области.
Национальная служба новостей 12:12
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 08:14
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform 07:45
Космос
Эксперты рассказали, когда появятся внеземные цивилизации
Последние умозаключения экспертов противоречат статье, вышедшей в 2015 году.
Shraibikus News вчера в 01:24
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Единоборства
Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Вестник Кавказа 07:57
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru 00:42
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Футбол
Экономические проблемы ударили по футболу
Экономические проблемы, порожденные пандемией, ударили по футболу.
BFM.ru 20:34
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Кино
Netflix снимет вторую часть боевика «Эвакуация»
Контракт с потоковым сервисом Netflix о сочинении сценария для второй части боевика «Эвакуация» заключил режиссер и продюсер Джо Руссо, 5 мая сообщает портал Deadline.
ИА Красная Весна вчера в 08:56
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
Хайтек+ 12:38
Кино
Бэтмен станет негром
Как сообщает We Got This Covered, студии сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране.
Российская газета 08:01
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса
В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Piter.tv 08:40