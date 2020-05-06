с чего всё началось

Из-за одного полного нерабочего месяца Россия может потерять 1,5- 2% ВВП в годовом выражении (в квартальном — от 4,5% до 6%), говорится в апрельском докладе Центробанка о кредитно-денежной политике.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 479

Политика Путин заявил, что Мишустин идет на поправку Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, идет на поправку, восстанавливается, он каждый день на связи, принимает участие в текущей работе и подготовке всех решений. 689

Общество ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24". 56

Общество ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте» Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год». 10

Общество В Алтайском крае планируют ввести масочный режим Роспотребнадзор направил это предложение в краевой оперштаб В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. 104

Происшествия СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова Следственный комитет подтвердил смерть президента группы компаний «Аллтек», специализирующейся на добыче угля и антрацита, Дмитрия Босова в Московской области. 20

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 4

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Единоборства Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко. 9

Общество В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна. 4,6K

Политика Польша откладывает президентские выборы Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.

Кино Netflix снимет вторую часть боевика «Эвакуация» Контракт с потоковым сервисом Netflix о сочинении сценария для второй части боевика «Эвакуация» заключил режиссер и продюсер Джо Руссо, 5 мая сообщает портал Deadline. 9

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 73

Наука Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе «Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан. 72