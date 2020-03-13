Финансы
ВедомостиЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам
По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности». Для поддержки рубля и финансового рынка ЦБ объявил о проведении 13 марта аукциона репо «тонкой настройки» в объеме 500 млрд руб.
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Общество
До 300 человек: в Ленобласти запретили мероприятия из-за коронавируса
В Петербурге теперь запрещено проводить массовые мероприятия численностью до 1 тыс. человек, в Ленобласти это число не должно превышать 300, сообщает "Медуза".
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Спорт
Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА
Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Происшествия
Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.
Происшествия
Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца
Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Политика
Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Здоровье
В Кирове выявлен первый случай коронавируса
В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Автоспорт
«Формула-1» может отменить Гран-при Австралии
Пока официального решения об отмене Гран-при от Международной автомобильной федерации (FIA) не поступало, однако на официальном сайте ведомства размещено сообщение о готовности пересмотреть календарь всех проводимых серий соревнований.
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.
Энергетика
Леонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ
Саудовская Аравия в большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Спорт
Эстафета Олимпийского огня в Греции отменена из-за коронавируса
Олимпийский комитет Греции решил отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Общество
В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом
Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ.
Игры
Pokémon Go вышла в «коронавирусном» варианте: игроков просят ловить монстров у себя дома
Судя по всему, игроки на коронавирусном карантине оказались даже в более выгодных условиях: чем ближе к дому устраивает охоту пользователь, тем больше монстров появляется вокруг.
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Шоу-бизнес
Рэпер ST и Ассоль впервые стали родителями
Супруги впервые стали родителями.
Игры
Слухи: над возрождением Silent Hill работает Sony
Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).
Армия и оружие
Пентагон и Lockheed Martin ведут борьбу за доступ к данным по F-35
Происшествия
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Единоборства