Финансы

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам

Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам. Из сообщения Центрального банка РФ, уровень подготовки финансовой системы России лучше, чем был в 2014-2015 годах.
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ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014-2015 годах

Комсомольская правда04:17

ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014–2015 годах

Коммерсантъ04:44

ЦБ: финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014 году

Ведомости04:36

В ЦБ заявили о готовности российской финансовой системы к внешним шокам

Известия04:29

ЦБ оценил готовность российской экономики к внешним шокам

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ЦБ создал на сайте раздел о мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке

Интерфакс04:10

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

ТАСС04:03
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