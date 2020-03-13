Финансы
Ореанда-НовостиЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам
Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам. Из сообщения Центрального банка РФ, уровень подготовки финансовой системы России лучше, чем был в 2014-2015 годах.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Комментарии
Общество
На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса
Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ответил подписчикам, раскритиковавшим его фотографии
Петросян почти сутки молчал, а затем стал публиковать снимки в одежде. Но все-таки не выдержал и ответил хейтерам.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Политика
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Происшествия
Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Подмосковье
Двое зараженных коронавирусом жителей Московской области находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях региональных больниц в удовлетворительном состоянии, сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.
Единоборства
Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса
Политика
Трамп объявил режим ЧС в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Авто
Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара
По мнению дилеров и аналитиков, автопроизводители будут до последнего сдерживать цены на свои автомобили, которые ожидаемо подскочат в связи с резким ослаблением рубля.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Авто
«АвтоВАЗ» отзовет более 12 тыс. автомобилей Lada
Политика
Украина закрыла границы из-за коронавируса
Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
Общество
Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу.
Армия и оружие
Россия и Турция подписали соглашение по Идлибу
Делегации России и Турции подписали соглашение по поводу ситуации в сирийском Идлибе, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акара.
Здоровье
В Ленобласти подготовили три больницы для карантина по коронавирусу
Для жителей Ленобласти с подозрением на коронавирус выделили геронтологический центр в Глажево в Киришском районе, дом-интернат в Лодейном поле, а также районную больницу в Морозовке во Всеволожском районе.
Общество
В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС
12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Гаджеты
Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP
Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Происшествия