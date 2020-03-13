Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам. Из сообщения Центрального банка РФ, уровень подготовки финансовой системы России лучше, чем был в 2014-2015 годах.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Политика Посла Китая в США вызвали в Госдеп Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.

Происшествия Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Подмосковье Двое зараженных коронавирусом жителей Московской области находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях региональных больниц в удовлетворительном состоянии, сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу.

Здоровье В Ленобласти подготовили три больницы для карантина по коронавирусу Для жителей Ленобласти с подозрением на коронавирус выделили геронтологический центр в Глажево в Киришском районе, дом-интернат в Лодейном поле, а также районную больницу в Морозовке во Всеволожском районе.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Экономика Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.