РБКЦБ оценил объем операций россиян с криптовалютами в $5 млрд в годБанк России опубликовал обзор финансовой стабильности за III—IV кварталы текущего года, в котором оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в $5 млрд (около 350 млрд рублей).РБКРоссия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют, сказано в обзоре регулятора.РБК"Операции с цифровыми валютами несут существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски", - подчеркивает ЦБ.Финмаркет«Активно растут объем сделок с цифровыми валютами и количество пользователей из России и на других не менее крупных международных платформах, предназначенных для торговли цифровыми валютами», — говорится в документе.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuRB.RURT на русскомРоссийская газетаПодробнее о событииОбъем операций россиян с цифровыми валютами составляет около $5 млрд в годФинмаркет10:25В ЦБ России рассказали об объёме операций россиян с цифровыми валютамиRT на русском08:23Банк России отметил рост рисков вложений граждан в цифровые валютыРоссийская газета09:08ЦБ оценил объем операций россиян с криптовалютами в $5 млрд в годРБК09:05ЦБ оценил размер российского рынка криптовалютВедомости09:41ЦБ: финансовая система РФ стабильна и даже при ухудшения условий выполнит свои функцииТАСС08:24Центробанк: объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка $5 миллиардовПРАЙМ08:06Показать ещёОценить4Поделиться