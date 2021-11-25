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ЦБ оценил объем операций россиян с криптовалютами в $5 млрд в год

Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности за III—IV кварталы текущего года, в котором оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в $5 млрд (около 350 млрд рублей).
РБК
Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют, сказано в обзоре регулятора.
РБК
"Операции с цифровыми валютами несут существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски", - подчеркивает ЦБ.
Финмаркет
«Активно растут объем сделок с цифровыми валютами и количество пользователей из России и на других не менее крупных международных платформах, предназначенных для торговли цифровыми валютами», — говорится в документе.
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