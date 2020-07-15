Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
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ЦБ оценил падение ВВП России во втором квартале в 9,5–10%

Коммерсантъ08:40

ЦБ оценил масштабы падения российского ВВП

Евразия Daily08:35

Департамент ЦБ: спад ВВП России во II квартале составил 9,5-10%

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В ЦБ заявили, что падение ВВП России во II квартале оценивается в 9,5-10%

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ВВП России упал на 10% за три месяца

URA.Ru08:07

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

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Падение ВВП России во II квартале оценили в 9,5-10%

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Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%

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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 13 июля в 12:57
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Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
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Космос

На 85 миллионов лет уменьшили возраст Луны

Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

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Степан Меньшиков показал романтический кадр со свадьбы

Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков недавно сочетался браком со своей возлюбленной Ангелиной Монах.
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Футбол

В «Уфе» зафиксировано два новых случая заражения COVID-19. Команда планирует продолжать играть

Два новых положительных теста на вирус COVID-19 было сдано в футбольном клубе "Уфа".
Вести.Ru 08:43
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Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

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Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни

По мнению ученых, употребление огурцов является крайне эффективным для поддержания здоровья людей с диабетом.
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В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
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Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Политика

Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Происшествия

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
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Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59

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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
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Футбол

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года

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Армия и оружие

Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ

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Независимая газета 07:32
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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