Экономика
ИнтерфаксЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 13 июля в 12:57
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Космос
На 85 миллионов лет уменьшили возраст Луны
Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 вчера в 06:18
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Степан Меньшиков показал романтический кадр со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков недавно сочетался браком со своей возлюбленной Ангелиной Монах.
Bimru.ru 07:57
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая заражения COVID-19. Команда планирует продолжать играть
Два новых положительных теста на вирус COVID-19 было сдано в футбольном клубе "Уфа".
Вести.Ru 08:43
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Общество
Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе
Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
Здоровье
Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни
По мнению ученых, употребление огурцов является крайне эффективным для поддержания здоровья людей с диабетом.
Evo-rus.com 06:01
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру 07:43
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Политика
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:50
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Футбол
ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
ТАСС Спорт 08:28
Армия и оружие
Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ
Норвегия не планирует размещать у себя американские средства противоракетной обороны, сообщил посол королевства в России Руне Ресаланд.
Независимая газета 07:32
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10